Dernière séance du CDJ26

Fin de mandat pour la première édition du Conseil départemental des jeunes de la Drôme. Les collégiens ont présenté leur travail de l’année aux élus départementaux.

Pour les 30 collégiens de la première promotion du CDJ 26, la fin de l’année scolaire a également marqué la fin de leur mandat de conseillers départementaux jeunes. Répartis dans différentes commissions (collège, médias et numérique, sports) ils ont été accueillis à l’Hôtel du Département de Valence, pour une dernière séance de restitution. Vidéos à l’appui, ils ont présenté aux élus du Département leur travail et leur ont fait part de leur projets et avis.

La présidente Marie-Pierre Mouton et Karim Oumeddour, conseiller départemental (sport et jeunesse) à l’initiative de ce premier CDJ 26 les ont remerciés de leur participation et de leur assiduité tout au long de l’année.

Les prochaines élections du CDJ26 2017/18 se dérouleront début octobre. Et Karim Oumeddour de souhaiter que de nombreux établissements et collèges de 5e et 4e y participent.

Télécharger l’album souvenir du CDJ26 #1 (PDF, 13,3 Mo, nouvelle fenêtre)