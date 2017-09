Emploi et numérique

La French Tech et le Campus numérique in the Alps créent une école de codage à Valence, en partenariat avec Valence Romans Agglo et le Département de la Drôme.

A partir de janvier 2018, la formation accueillera 15 stagiaires et délivrera un diplôme national supérieur de développeur informatique. Objectifs : favoriser l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi et répondre à la demande croissante des entreprises.

Ce dispositif a été mis en place afin de répondre à un besoin exprimé par de nombreuses entreprises, notamment des TPE/PME, en recherche d’analystes-développeurs. Aujourd’hui, près de 50 000 postes ne seraient pas pourvus au niveau national par manque de formation.

Jacques Ladegaillerie, 1er vice-président du Conseil départemental et président du Moulin digital a salué ce « dispositif innovant et solidaire », auquel le Département de la Drôme apporte un soutien de 40 000 €, en complément des 75 000 € apportés par Valence Romans Agglo.

L’école de codage de Valence reçoit également le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Pôle Emploi, de la Mission locale, du CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers), des organismes collecteurs (FAFIEC, AGEFOS) et de Hewlett-Packard Entreprise.

Photo : présentation de la future école de codage, en présence de Nicolas Daragon, maire de Valence et président de Valence Romans Agglo et de Jacques Ladegaillerie, 1er vice-président du Conseil départemental et président du Moulin digital.

Infos pratiques

Pour intégrer l’école de Valence, les candidats doivent à la fois être titulaire du baccalauréat, être demandeur d’emploi et avoir un projet de carrière dans les métiers du numérique.D’une durée de 18 mois, la formation de développeur se décompose en deux grandes périodes : 6 mois intensifs d’apports théoriques suivis de 12 mois d’alternance en entreprises.

Plus de renseignements : contacter Pôle emploi