Exposition à l'Hôtel du Département

À l’occasion de ses 40 ans, le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) revient sur 24 interventions emblématiques, à la croisée de l’architecture des 20 et 21e siècles. A découvrir au Conseil départemental de la Drôme jusqu’à fin mars.

Préserver, transformer, laisser en l’état, restituer, affecter à un autre usage, démolir… Depuis 40 ans, le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) accompagne l’évolution du paysage architectural qui fait notre quotidien. A l’occasion de cet anniversaire, il revient en textes et en images sur 24 réalisations effectuées au 21e siècle sur des édifices construits au 20e. Grands ou petits chantiers, menés en milieu urbain ou rural, signés par des architectes célèbres ou locaux… mais tous porteurs d’une dimension particulière de la pensée et de la création du siècle dernier.

Les visiteurs pourront y découvrir un panneau consacré à la rénovation de la salle des fêtes de Saint-Jean-en-Royans (construite en 1958) et aujourd’hui équipée pour le cinéma numérique, et un autre revenant sur l’agrandissement du lycée Saint-Louis de Crest (construit en 1972).

L’inauguration s’est déroulée, lundi 20 février, en présence d’Hervé Chaboud, conseiller départemental et président du CAUE Drôme, de Patrick Labaune, président du Département de la Drôme et de nombreux élus.

Exposition produite par l’Union régionale des CAUE d’Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne (textes Dominique Amouroux, photos Romain Bianchi). A voir jusqu’au 31 mars. Entrée libre.