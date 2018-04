Message de Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département de la Drôme

Valence, mercredi 28 mars 2018

L’actualité de ces derniers jours est hélas une nouvelle fois bouleversante. Le département de l’Aude et la France tout entière sont sous le choc d’une attaque terroriste symbole de sang, de haine, de folie meurtrière programmée au nom d’un Islam radical.

Une journée mortelle pour quatre innocents. Ils s’appelaient :

Jean Mazières

Christian Medvès

Hervé Sosna

Arnaud Beltrame

Ils étaient viticulteur, boucher, maçon, gendarme, retraités ou en activité. Ils aimaient la vie et c’est cette vie qu’on leur a brutalement enlevée à Carcassonne ou à Trèbes.

Je vous propose d’avoir un temps de recueillement, une pensée unanimement partagée :

pour eux,

pour leurs familles endeuillées qui doivent affronter la douleur de l’absence de l’être aimé,

pour ceux, témoins de cette violence inouïe, dont la vie est sauve, mais l’âme à tout jamais marquée par ce drame,

pour les habitants de Trèbes choqués et solidaires,

pour nos forces de l’ordre, exemplaires, courageuses et en permanence sur tous les fronts.

Le comportement valeureux du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous inspire un immense respect, un sentiment d’admiration et de reconnaissance infinis. Notre tristesse est tout aussi profonde pour ce militaire « tombé en héros », comme l’a souligné le Président Macron. Un militaire au cœur battant de courage, de patrie et de sens du devoir, devant lequel la France s’incline respectueusement.

Puisse la minute de silence, qui va nous rassembler dans le recueillement, porter notre hommage partout en France pour s’unir à d’autres et bien sûr à l’hommage national rendu en ce moment même aux Invalides. Puisse-t-il apporter soutien et réconfort aux familles des victimes et à nos forces de l’ordre elles aussi durement affectées.