Je soutiens mon Département

Non à la disparition des moyens des Départements. Non au désengagement de l’Etat

Augmentation des charges et des dépenses obligatoires pour le compte de l’Etat. Chaque année, le Département de la Drôme doit trouver plus de 50 millions d’euros pour assurer le versement des trois allocations individuelles de solidarité qui relèvent de la solidarité nationale RSA , APA et PCH

Diminution unilatérale et régulière des dotations par l’Etat : de 2013 à 2017, la Drôme aura perdu 27,4 millions d’euros de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)

Les Départements subissent de plein fouet les conséquences de la politique d’un Gouvernement devenu sourd à leurs signaux d’alarme.

Porter atteinte aux moyens financiers de nos Départements c'est porter atteinte au quotidien de 66 millions de Français

Si cela continue …

Demain, nous ne pourrons plus assurer le paiement du RSA

Demain, nous ne pourrons plus assurer la qualité de nos routes

Demain, nous ne pourrons plus assurer aux enfants la présence d’une assistante maternelle

Demain, nous ne pourrons plus assurer la qualité de nos collèges

Demain, nous ne pourrons plus assurer le très haut débit

Demain, nous ne pourrons plus assurer une aide à domicile pour le quotidien des seniors

L’Etat ne peut pas continuer à se désengager et à abandonner les départements face à leurs missions de service public 

