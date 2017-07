NSLD- E4 - Antoine Girard

L’homme-oiseau de la Drôme c’est lui : Antoine Girard. Son spot drômois préféré : le col des Limouches dans le Vercors.

A son palmarès (et à celui de la sélection des aventuriers du National Géographic 2016) son vol record à plus de 8 000 m d’altitude au-dessus du Broad Peak dans le massif de l’Himalaya et plusieurs participations à la X-Alps.

Après une grave blessure et une opération cet été, on lui souhaite un bon rétablissement.