70 M€ de dépenses par an, c’est le budget que consacre le Département de la Drôme à la commande publique. 64 % des marchés ont bénéficié directement aux entreprises drômoises en 2016.

En tant qu’acteur de l’économie drômoise, le Département souhaite mobiliser sa capacité d’achat public pour accroître encore davantage sa contribution et son soutien aux entreprises drômoises et aux emplois. Pour agir dans ce sens, la mise en place d’une démarche d’engagement adaptée aux contraintes et enjeux locaux, permettra d’utiliser tous les leviers permis par la réglementation en vigueur pour soutenir et promouvoir l’accès des TPE/PME à la commande publique du Département de la Drôme.

Dans cette logique, le Département et la Fédération Drôme Ardèche du BTP s’engagent par le biais d’une charte. Objectifs : poursuivre et améliorer leurs efforts pour une efficience renforcée de la commande publique de travaux.



Dans le contexte économique actuel, le maître d’ouvrage devra particulièrement mettre l’accent sur :

la détection et le traitement des offres anormalement basses,

l’encadrement de la phase de négociation menée avec les candidats dans le cadre des marchés à procédure adaptée et des marchés négociés,

la lutte contre la concurrence déloyale et le dumping social.

Photos : jeudi 7 décembre 2017, Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, Catherine Autajon, conseillère départementale en charge des marchés publics et Gérard Payen, président de la Fédération du Bâtiment et Travaux Publics Drôme Ardèche ont signé la charte pour l’amélioration de l’efficacité de la commande publique qui formalise leur volonté de coopération.