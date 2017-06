Marcel26.fr un nouveau portail départemental pour la commande publique

Pour faciliter la commande publique, la rendre plus visible et accessible aux entreprises, le Département a créé le site internet marcel26.fr (marchés en ligne) qui offre un panorama, le plus complet possible, des marchés proposés par l'ensemble des collectivités publiques de la Drôme.

Ce portail développé par la société drômoise AWS, prestataire du Département et de 260 communesdrômoises, affiche ainsi l'ensemble de leurs annonces de marchés publics.