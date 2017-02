Budget 2017

Alors que nombreuses collectivités départementales sont dans une situation financière critique, le Département a adopté un budget de 658,4 M€ à travers lequel la Majorité du Conseil départemental affiche sa volonté d’investir pour l’avenir des Drômois et de tous les territoires.

Pourtant, comme l’a souligné le président Patrick Labaune : « Le contexte est difficile, extrêmement contraint, avec des recettes en baisse et des dépenses en hausse. Pour la 4e année consécutive, le Département doit compenser la baisse des aides de l’Etat. Ce qui pour la Drôme se traduit, depuis 2013, par une perte de 27 M€. Dans le même temps nous devons intégrer des augmentations sur lesquelles nous n’avons pas la main, liées à la hausse des aides sociales d’Etat mais dont le versement est à la charge des Départements : RSA (insertion), APA (autonomie seniors) et PCH (compensation handicap) ».

Face à cette situation, la Majorité a donc décidé d’agir pour ne pas subir. Une détermination qui se traduit par la décision d’investir et d’accompagner des projets qui vont permettre à la Drôme de se moderniser et aux Drômois de bénéficier de bonnes conditions de vie, de rendre la Drôme toujours plus attractive en soutenant le développement des territoires.

Des objectifs clairs

renforcer l’attractivité de la Drôme,

soutenir l’activité économique et l’emploi ,

accompagner les plus fragiles et les territoires ruraux,

maîtriser les dépenses de fonctionnement de la collectivité,

sans augmenter la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat des Drômois.

Des choix qui impliquent la poursuite d’une gestion rigoureuse, la recherche et la réalisation d’économies.

Une stratégie sur laquelle est revenu Jacques Ladegaillerie, vice-président chargé des finances : « Nous allons continuer à réduire les dépenses de fonctionnement. Ce qui implique de s’interroger sur la pertinence et l’utilité de chaque dépense, mais aussi de prendre des décisions pas toujours faciles mais indispensables. Comme par exemple de limiter à 1 % l’augmentation de la masse salariale et de baisser substantiellement l’ensemble des subventions. Le Président et moi-même avons également demandé à chaque vice-président de mettre en place une évaluation annuelle et systématique des politiques menées dans leur secteur de compétences afin de ne plus dépenser d’argent public dans des actions ne donnant pas satisfaction, ou ne remplissant pas les objectifs attendus ».

Pour Patrick Labaune « ce budget 2017 donne du sens à notre action départementale. Il prend en compte la réalité financière de la collectivité tout en répondant aux attentes des Drômois et aux enjeux de développement du territoire. C’est un budget courageux, avec des engagements forts. Un budget qui entreprend pour l’avenir de la Drôme ».

© Claire MATRAS