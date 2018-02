Lundi 5 février 2018, présidée par Marie-Pierre Mouton, l’Assemblée départementale de la Drôme a adopté un budget de 649,9 M€ . La majorité y affirme sa volonté d’investir (+ de 100 M€) pour soutenir l’économie locale et créer des emplois, de geler la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat des Drômois, d'être solidaire pour garantir un développement équitable de tous les territoires. Premier vice-président chargé des finances et du personnel, Jacques Ladegaillerie a expliqué que ce budget 2018 a été construit dans la volonté de répondre aux besoins des Drômois, mais dans un contexte restreint par de nouvelles contraintes financières imposées par l’Etat.

BUDGET 2018 : 649 900 000 €

LES CHIFFRES CLES

Action sociale, insertion : 96,9 M€

Personnes âgées, personnes handicapées : 168,7 M€

Enfance : 68,8 M€

Santé : 5 M€

Routes et déplacements : 71,7 M€

Education et enseignement supérieur : 39,2 M€

Bâtiments départementaux : 30,3 M€

Service départemental de secours et d’incendie : 23,1 M€

Soutien aux projets des territoires : 20,8 M€

Numérique et innovation : 10,2 M€

Economie, tourisme, montagne : 11 M€

Agriculture : 3,6 M€

Environnement : 14,7 M€

Culture : 17,1 M€

Logement : 9 M€

Sport et jeunesse : 3,7 M€

PROJETS et INVESTISSEMENTS 2018

Solidarité, santé

Petite enfance, enfance, parentalité : création de 300 places supplémentaires pour accueillir les enfants en danger dans le cadre de la prise en charge au titre de l’Aide sociale à l’Enfance.

Réhabilitation de l’ EHPAD de Buis lès Baronnies (1,5 M€)

Santé publique et offre de soin : poursuite de stratégie de lutte contre la désertification médicale

Voirie

Aménagement sécurité RD 532 Romans (3,2 M€)

Elargissement RD 538 Crest/Divajeu (1,6 M€)

Elargissement RD 538 Nyons (1,5 M€)

Aménagement RD 540 Montélimar/Montboucher-sur-Jabron (4M€)

Déviation Puy-Saint-Martin (6 M€)

Acquisitions foncières pour déviations : Suze, Granges, Tulette, Alixan (1,5 M€)

Elargissement RD 540 La Bâtie-Rolland/La Bégude-de-Mazenc

Aménagement foncier Alixan

Education / Jeunesse

3 nouveaux collèges (études)

Saint-Donat (reconstruction)

Suze-la-Rousse (reconstruction)

Tain/Mercurol (construction)

Travaux dans les collèges

Aménagement des cours et préaux des collèges de Romans (Debussy et Lapassat), du Grand Serre et de Saint Vallier (1,4 M€)

Etudes pour la restructuration du collège Olivier de Serre à Cléon d’Andran (1M€)

Réaménagement du collège Marguerite Duras à Montélimar (0,2M €)

Construction du gymnase de Nyons – cité mixte Barjavel-Roumanille (5 M€)

Sûreté dans les collèges : changement des autocoms (0,4 M€)

Restauration scolaire : tous les restaurants des collèges équipés en self participatif d’ici fin 2018, 30% de produits bio dans les repas des collégiens et 40% d’achats de denrées en circuits courts.

Numérique

Pour lutter contre la fracture numérique, le Département finance en investissement des actions menées en partenariat avec ADN.

Une enveloppe de 25 M€ a été votée en 2014 pour le projet FTTH « la fibre à la maison pour tous ».

Poursuite du déploiement du FTTH en 2018 (2,5 M€)

Résorption des zones blanches en téléphonie mobile dans les bourgs-centres et les zones touristiques et économiques - 26 sites en Drôme (0,6 M€)

Amélioration de la desserte en Très Haut Débit pour le Vercors (Bouvante/Font d’Urle)

Aéroport Valence/Chabeuil

travaux de modernisation (0,4M€)

Culture/ Châteaux

Remplacement des menuiseries du château de Suze la Rousse (0,8 M€)

Aménagement de la médiathèque de Valence (0,65 M€)

Fin de la restructuration de la médiathèque de Die

Valoriser le patrimoine drômois à travers un soutien financier renforcé pour la restauration et la valorisation du patrimoine bâti protégé, des objets et des archives publiques

Tourisme/Montagne

Rénovation de la salle hors sac du Plateau de Beure / Col de Rousset (0,5 M€)

Travaux divers dans les stations : Font d’Urle, Herbouilly, Lus la Jarjatte, Col de Rousset, Valdrôme

Etudes pour la neige de culture au Col de Rousset et/ou Font d’Urle

Renforcement des activités « hors neige » en investissant sur des équipements complémentaires (étude tyrolienne)

Réaménagement du stade Raphaël Poirée avant cession à la communauté de communes du Royans-Vercors

Environnement

Travaux dans les Espaces Naturels Sensibles : Font d’Urle, Parc de Lorient, Marais des Bouligons, plateau d’Ambel, Saoû (2,2 M€)

Soutien aux projets d'eau potable et d'assainissement des communes rurales (4,4 M€)