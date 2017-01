Débat d'orientations budgétaires 2017

110 M€ pour favoriser l’investissement, véritable levier au développement économique et à l’emploi, une volonté affirmée du Département

Etape obligatoire avant le vote du budget 2017, le débat d’orientation budgétaire a été présenté ce lundi 9 janvier par Patrick Labaune, Président du Conseil Départemental. Un débat qui s’inscrit dans une politique de proximité forte en faveur des plus fragiles (personnes âgées, handicapées…), dans une logique d’investissements importants tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et sans augmenter la pression fiscale départementale pour préserver le budget des familles.

Dans un climat de contraintes financières drastiques dû à une baisse des dotations de l’Etat conjuguée au poids des allocations individuelles sociales et à la diminution des recettes, « ce budget 2017 se veut offensif et créatif par la mise en œuvre de grands chantiers en faveur du désenclavement des zones rurales avec la création de déviations à Puy-Saint-Martin, Suze la Rousse ou encore Tulette et de deux échangeurs autoroutiers à Pierrelatte et Saint-Barthélémy de Vals », comme l’a rappelé Patrick Labaune.

Véritable levier sur l’économie et l’emploi, le haut niveau d’investissement voulu par la majorité Départementale sera également consacré au développement du numérique dans les médiathèques et dans les territoires (Très haut débit avec la fibre optique jusqu’à la maison), à la rénovation du patrimoine (château de Grignan, création d’une maison de site en forêt de Saou) ou encore à l’aménagement des stations avec le plan Vercors. Parallèlement, le Département continue de mener une politique dynamique d’accompagnement des entreprises drômoises.