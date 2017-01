1ère séance de vœux à Valence

1ère séance de vœux, jeudi 12 janvier à Valence, pour le Président du Conseil départemental, Patrick Labaune, devant plus de 1 800 personnes.

Entouré des élus départementaux, Patrick Labaune a réaffirmé les principaux engagements pris auprès des Drômois : préserver un haut niveau d’investissement pour soutenir l’activité économique et l’emploi, développer l’attractivité de la Drôme, maîtriser les dépenses et ne pas augmenter le taux de l’impôt départemental jusqu'à la fin du mandat.

« Nous subissons les fortes baisses des dotations de l’Etat. En 4 ans la Drôme a perdu plus de 27M€ et elle doit trouver chaque année plus de 50M€, sans compensation, pour financer les allocations de solidarité ( RSA , APA et PCH ). Pour autant, nous faisons avancer la Drôme, une Drôme où il fait bon vivre au quotidien. » Et de saluer l’ensemble de son équipe et des agents du Département avant de revenir sur les grandes actions mises en place. Tout d’abord le développement des infrastructures routières avec plus de 200M€ investis entre 2016 et 2021 pour améliorer et sécuriser le réseau routier départemental. Autre priorité évoquée par le Président, l’avenir des jeunes Drômois avec 43M€ investis chaque année pour le fonctionnement des collèges, la construction à venir de 3 nouveaux collèges (Saint-Donat, Mercurol et Suze la Rousse) et la rénovation complète du collège Marcel Pagnol à Valence ainsi que le développement du numérique au collège.

Patrick Labaune a également insisté sur le soutien aux entreprises locales. « Le Département est un partenaire essentiel pour réduire le chômage » a t-il précisé avant de rappeler la création de la cellule emploi Drôme pour faciliter la mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d’emploi.

Faire de la Drôme un territoire attractif c’est aussi développer son tourisme avec notamment des projets ambitieux sur les routes historiques du Vercors, dans les châteaux et les stations. C’est sur les solidarités, mission première du Département, que s’est terminée l’intervention du Président. L’aide au maintien à domicile des personnes âgées, une meilleure prise en compte des situations des personnes handicapées et de leur famille mais aussi la protection des plus fragiles et l’accompagnement des familles sont le cœur des métiers du Département.

Prochain rendez-vous avec les Drômois, le mercredi 25 janvier à Romans et le lundi 30 janvier à Montélimar.