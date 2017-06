Discours de Marie-Pierre Mouton - Nouvelle Présidente du Conseil départemental

Lundi 19 juin 2017, Marie-Pierre Mouton (canton Tricastin) a été élue à la présidence du Conseil départemental de la Drôme. « Je mesure avec gravité mais aussi avec enthousiasme et détermination la responsabilité que vous venez de me confier. Ma méthode tient en trois mots : exemplarité, respect et proximité » a déclaré la nouvelle Présidente.

Retrouvez l’intégralité du discours dans la vidéo.