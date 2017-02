Vœux aux Drômois (Montélimar et sud Drôme)

Grands chantiers routiers, collèges, châteaux de Grignan et des Adhémar et gare TGV Montélimar-Provence sont au programme du Département.

Lundi 30 janvier, devant 500 personnes réunies au palais des congrès de Montélimar, Patrick Labaune, président du Département a présenté ses vœux à la Drôme du sud.

Accueilli par des mots de bienvenue du député-maire Franck Reynier, le Président Labaune a d’emblée placé la soirée sous le signe « du Département qui investit pour les Drômois et les territoires, qui soutient l’économie locale, qui accompagne les plus fragiles, qui permet aux villes et communes de réaliser leurs projets et de se développer ».

Entouré de vice-présidents et de conseillers de l’Assemblée départementale, Patrick Labaune est revenu sur les projets concernant plus particulièrement le secteur de Montélimar et du sud Drôme : nouvel échangeur A7 à Pierrelatte/Saint-Paul-Trois-Châteaux (5 M€), déviations de Suze-la-Rousse (8 M€) et de Tulette (9.5 M€) mais aussi aménagement de la RD 4 d’Espeluche, de la RD 540 entre Montélimar et Montboucher, du rond-point Kennedy, de la rénovation/extension du théâtre de Montélimar. Sans oublier d’annoncer la reconstruction du collège Do Mistrau à Suze-la-Rousse, ainsi que d’importants travaux au collège Lis Isclo d’Or de Pierrelatte et Jean Perrin de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Au château de Grignan, le chantier de rénovation des façades, de la cour et des remparts a commencé, en parallèle à celui de la restauration du cabinet d’écriture de la marquise.

Le Président a également profité de ce moment d’échanges, pour annoncer que le Département et la Ville de Montélimar avaient pris la décision d’élaborer une politique culturelle commune concernant l’art contemporain : « Le Département n’envisage ni la fermeture, ni l’abandon du château des Adhémar. Au contraire, nous lui préparons un nouvel avenir grâce à la collaboration mise en place avec le Musée d’art contemporain Saint-Martin. Comme l’an dernier, une exposition autour d’un thème commun permettra aux deux sites d’être en correspondance et aux visiteurs de circuler de l’un à l’autre ». Et d’annoncer une grande exposition consacrée au Pop Art de mai à octobre 2017.