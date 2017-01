Vœux aux Drômois (Romans)

Mercredi 25 janvier, à Romans, malgré une météo très hivernale, plus de 550 personnes ont répondu à l’invitation aux vœux de Patrick Labaune, président du Département.

Entouré de vice-présidents et de conseillers de l’Assemblée départementale, le Président a entrepris un vaste tour d’horizon des grands projets et investissements à venir de la collectivité : déviations, nouveaux échangeurs A7 dont celui d’Albon/Saint-Barthélémy-de-Vals, nouveaux collèges à Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Tain-Mercurol, réseau fibre optique jusqu’à la maison, aménagements touristiques dans le Vercors (passerelle himalayenne aux Grands Goulets, belvédère transparent à Combe-Laval)…. avec la volonté affirmée de rendre la Drôme toujours plus attractive, toujours plus accueillante pour tous.

Car le Département, a rappelé et insisté Patrick Labaune, c’est avant tout la proximité et la solidarité avec tous les Drômois : enfance-famille, personnes handicapées, personnes âgées, sans oublier l’accompagnement des personnes en situation d’insertion et en recherche d’emploi.

Un Département qui affiche sa volonté d’entreprendre, de soutenir l’économie locale, d’être aux côtés des entreprises, des agriculteurs, et de tous les acteurs du territoires malgré un contexte financier de plus en plus contraint (baisse des aides de l’Etat et augmentation des allocations de solidarité nationale).

Lors de cette deuxième séance de vœux à la population, deux sujets évoqués par le Président ont suscité les applaudissements du public : la prise en compte par le Département du projet de 4e pont sur l’Isère (demandé par Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans, et Emmanuelle Anthoine, vice-présidente et conseillère du canton de la Drôme des collines) et l’annonce de la création d’un musée d’art brut au château communal d’Hauterives, à proximité du Palais idéal du facteur Cheval, pour accueillir les collections emblématiques de Bruno Decharme et Antoine de Galbert (La Maison rouge, Paris).

Prochain rendez-vous, lundi 30 janvier à Montélimar (palais des congrès, 18 h 30). Venez nombreux.