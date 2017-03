Les CMJ de Chanos-Curson reçus à l’Hôtel du Département

Mercredi 15 mars, les Conseillers municipaux jeunes de Chanos-Curson ont été accueillis à l’Hôtel du Département par Annie Guibert, Vice-présidente chargée du social, Hervé Chaboud, Conseiller départemental du canton de Tain l’Hermitage et Emmanuelle Anthoine, Vice-présidente chargée de l’éducation.

A cette occasion, ces élèves scolarisés au Collège St Louis à Tournon-sud-Rhône et à l’Ecole des Collines Maurice Alloncle de Chanos-Curson, ont découvert le fonctionnement et les compétences du Département. Point d’orgue de cette visite, une découverte du bureau du Président en présence de Patrick Labaune. Ils étaient accompagnés de Serge Blache maire de Chanos-Curson et de Nicole Mucchielli adjointe au maire.