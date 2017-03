La Drôme consacrée « Destination Vélo 2017 »

Grande satisfaction pour la Drôme qui a reçu le 1er prix du trophée « Destination vélo 2017 » lors du salon Destinations nature le 17 mars.

« C'est la récompense d'un long travail engagé par le Département pour le développement de la pratique du vélo » souligne Karim OUMEDDOUR, Conseiller départemental délégué aux sports et à la jeunesse qui avait fait le déplacement à Paris.

« Nous consacrons chaque année 5,5 millions d’euros en faveur de la politique vélo. Un budget conséquent qui reflète l’importance et l’attention apportées à ce sujet. Notre ambition est d’offrir à tous les Drômois la possibilité de se déplacer facilement à vélo au quotidien et en toute sécurité, de renforcer les pratiques sportives et de loisirs, et d’inciter les touristes à découvrir à vélo la richesse des paysages et du patrimoine drômois, cela bien entendu en lien avec l’ensemble de nos partenaires ».

Depuis 4 ans, la Fédération française de cyclotourisme réunit les acteurs majeurs du vélo et du tourisme pour remettre le trophée « Destination vélo » qui récompense le département ayant valorisé au mieux la pratique du cyclotourisme sur son territoire (mise en place d’aménagements cyclables, accueil des cyclotouristes, offres dédiées etc).