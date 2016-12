Cinéma d’animation

Le Département soutient la filière drômoise

100 000 € : c’est le montant du fonds porté conjointement par le Département de la Drôme (80 000 €) et par Valence Romans Sud Rhône-Alpes (20 000 €) destiné à soutenir la filière drômoise du cinéma. "Un événement historique, a déclaré Patrick Labaune, permettant de soutenir cette filière d’excellence « made in France » face aux grosses productions américaines. Et avec d’importantes perspectives de développement puisque le pôle devrait passer de 92 à 378 emplois à l’horizon 2018".

Pour cette première année, 5 projets portés par des producteurs drômois installés à la Cartoucherie bénéficieront de cette enveloppe : Vaudou Miaou (Miyu Production), Le Chat qui pleure (Folimage), Un peu perdu (Citron Bien), Je sors acheter des cigarettes (Miyu Production), Le Prince serpent (Fargo). Une aide qui va permettre à ces professionnels de travailler plus sereinement pour mener à bien leur projet.