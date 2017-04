Les Fêtes Nocturnes - Château de Grignan

Lorenzaccio. Pour la saison 2017, une création originale de l’oeuvre d’Alfred de Musset où se conjuguent danse et théâtre pour une scène à ciel ouvert, celle de la cour du château de Grignan. Une pièce portée par Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et Daniel Mesguich.

« Nous avions, au sein du Théâtre du corps, l’envie d’inventer une nouvelle forme artistique. Créer un travail d’orfèvre, de dentelle, pour que les artistes, danseurs/comédiens s’emparent de la pièce ». C’est avec ces mots que la danseuse et chorégraphe du Théâtre du corps, Marie-Claude Pietragalla présente ce projet artistique inédit où se mêlent danse, théâtre et art numérique. Une création qu’elle s’est appropriée avec Julien Derouault, danseur/chorégraphe de la compagnie et Daniel Mesguich, metteur en scène et comédien à l’affût de tout ce qui se fait de nouveau dans l’interprétation théâtrale. Ensemble, ils explorent et inventent un nouveau rapport au langage, au récit, en intégrant la danse. Une façon bien à eux de faire danser le théâtre. L’apogée d’une rencontre entre ces trois figures de la scène artistique française où « le corps danse le texte » selon Julien Derouault interprète du rôle-titre, celui d’un Lorenzaccio de son siècle, le nôtre.

Et pour parfaire cette création, la façade Renaissance du château trouve un rôle majeur. Numérisée pour servir le spectacle, elle devient une pièce maîtresse, une ville monde, Florence. Une scénographie numérique en 3D, plongeant définitivement cette œuvre dans une forme hybride et résolument moderne.

Festival unique en son genre, les Fêtes Nocturnes accueillent chaque année près de 33 000 spectateurs autour d’une mise en scène inédite. Lors du lancement de cette création originale, le 14 avril dernier, Patrick Labaune, président du Conseil départemental de la Drôme, accompagné de Fabien Limonta, vice-président chargé de la culture, s’est réjoui de ce « moment culturel important et particulier, ou le seul plafond est le ciel étoilé », reconnaissant « les Fêtes Nocturnes comme un événement majeur dans la vie culturelle drômoise ».

Les Fêtes Nocturnes – Du 21 juin au 19 août 2017

Ouverture de la billetterie, mercredi 26 avril sur chateaux-ladrome.fr et au 04 75 91 83 65