Travaux et exposition au château de Grignan

Alliant histoire et culture, deuxième site touristique drômois en terme de fréquentation (185 000 visiteurs en 2016), le château de Grignan est un monument emblématique du patrimoine drômois.

« Propriétaire des lieux, le Département de la Drôme a la volonté de redonner à Grignan son allure et son esprit de Maison royale a expliqué Patrick Labaune, Président du Conseil départemental. Cette année d’importants travaux de restauration ont donc été entrepris. Un projet d’envergure de 2,5 M€, essentiel afin de préserver et valoriser cette noble demeure a jamais liée au souvenir de Mme de Sévigné ».

Didier Répellin, architecte en chef des Monuments historiques a détaillé le chantier en cours et qui devrait s’achever en juin 2018 :

restauration des façades de la cour du puits qui souffrent du vieillissement des matériaux de construction en raison de leur exposition aux intempéries,

création de dallages en pierre et béton dans la cour du puits pour maîtriser la collecte des eaux de ruissellement, faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et restituer la perception d’une cour Renaissance de qualité,

création d’une calade (rue pavée) tout autour du château,

consolidation des remparts côté collégiale Saint Sauveur.

© Claire Matras

Sévigné, épistolière du Grand siècle

Vice-président chargé de la culture et président des châteaux de la Drôme, Fabien Limonta a annoncé le grand retour de Madame de Sévigné au château, le 25 mai prochain : « A ce jour, peu d’expositions ont été consacrées à cette personnalité littéraire et aucune n’avait encore eu lieu à Grignan, ni étudié en profondeur les liens de l’épistolière avec le château ».

L’ambition de l’exposition Sévigné, épistolière du Grand siècle (25 mai – 22 octobre 2017) est donc de retracer le parcours de Madame de Sévigné entre Paris, Vitré et Grignan, tout en mettant en lumière l’évolution de son écriture et sa place dans le monde des Lettres. Elle abordera également la manière de vivre et d’habiter en Provence.

Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication, l’exposition présentera une centaine de pièces illustrant le Grand siècle : peintures, objets d’art, manuscrits, livres, gravures – issues des collections du château de Grignan, de musées nationaux (dont Versailles et Carnavalet), d’institutions culturelles et de collections privées.

http://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2016-2017/expositions/sevigne-epistoliere-du-grand-siecle