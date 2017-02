Nouvelle dynamique culturelle aux Adhémar

Rapprochement annoncé entre le château départemental des Adhémar (Montélimar) et le Musée d’art contemporain de Montélimar agglomération. Rendez-vous le 6 mai, pour une exposition commune consacrée au Pop art avec des œuvres signées Warhol, Keith Haring, Roy Lichtenstein…

Une nouvelle approche culturelle pour une nouvelle dynamique. C’est le choix du Département de la Drôme pour l’avenir du château des Adhémar (Montélimar). Encouragé par la réussite d’une première collaboration amorcée en 2016 avec la Ville et l’Agglomération de Montélimar, autour de l’exposition Ben accueillie au Musée d’art contemporain, les élus de la Drôme et de Montélimar ont décidé d’officialiser le rapprochement.

« La culture est un élément important pour le quotidien des Drômois mais pour l’activité touristique de la ville et du département » a souligné Patrick Labaune, Président du Conseil départemental, accompagné en cette occasion de Patricia Brunel-Maillet et de Laurent Lanfray, conseillers départementaux du canton de Montélimar 2. Fabien Limonta vice-président du Département chargé de la culture a, pour sa part, insisté sur la complémentarité naturelle de ces deux sites de qualité et sur le nouveau projet Adhémar consacré à l’époque médiévale qui sera prochainement dévoilé. Confirmant cette volonté d’œuvrer ensemble pour la promotion du territoire, Franck Reynier, député-maire de Montélimar et président de Montélimar Agglomération a annoncé l’exposition collective 2017 : « Pop Art, voir plus… » qui présentera quelques 150 œuvres, dont certaines signées Warhol, Haring, Roy Lichtenstein et autres figures emblématiques de ce mouvement artistique (6 mai – 31 octobre).