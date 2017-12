Rendre accessible la culture à tous les publics, dans tous les territoires.

C’est l’objectif de la convention signée, ce 13 décembre 2017, par Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, Florence Verney-Carron, vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la culture et au patrimoine et Eric Spitz, Préfet de la Drôme.

L’engagement d’un partenariat financier entre les services de l’Etat en région et les collectivités territoriales et d’un travail conjoint entre professionnels de la culture, de l’éducation et de l’animation.

En mutualisant les moyens, en les concentrant sur des projets précis destinés à des publics spécifiques (jeunes, personnes handicapées, hospitalisées, âgées, habitants des territoires ruraux ou de quartiers urbains sensibles), la culture va continuer à renforcer son rôle d’acteur du mieux vivre ensemble dans la Drôme. Les ressources artistiques et culturelles locales seront sollicitées, l’offre numérique à distance développée, les démarches innovantes confortées.

Les 8 signataires de la convention (2017-2022)