Une initiative conjointe du Département de la Drôme, de la Communauté de communes Royans-Vercors et de la commune, avec la participation du collectif « Bouge tranquille ».

Le Vercors dispose désormais de deux aires de covoiturage labellisées, à Saint-Martin-en-Vercors (3 places) et à La Chapelle-en-Vercors (4 places) et dont le Département a financé la signalétique et le marquage au sol. L’aire de Saint Martin, située place de l’ours, est également équipée d’une borne de rechargement électrique.

Les deux aires du Vercors sont référencées sur le site de covoiturage www.ecovoiturage0726.fr

L’inauguration s’est déroulée jeudi 14 décembre 2017, en présence de Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme ; Aimé Chaléon, conseiller délégué en charge des routes et des déplacements doux ; Christian Morin, vice-président et conseiller départemental du canton Vercors-Monts du Matin ; Pierre-Louis Fillet, président de la Communauté de communes Royans-Vercors et Claude Vignon, maire de Saint-Martin-en-Vercors.