Editée en partenariat avec l’Institut géographique national (IGN), la nouvelle carte « La Drôme à vélo 2018 » propose une vision globale de l’offre vélo sur le territoire drômois :

véloroutes voies vertes (ViaRhôna, Vallée de l’Isère, Vélodrôme, Jabron),

routes aménagées de bandes multifonctionnelles pour les vélos,

points de départ des 20 circuits VTT labellisés,

labellisés, 88 cols routiers pour les cyclogrimpeurs,

grandes itinérances (Les P’tites routes du Soleil, Les Routes de la Lavande, Sur les Pas des Huguenots)

62 itinéraires « bons plans vélo ».

La carte est disponible dans les points de vente habituels (Offices de tourisme, magasins spécialisés, réseau Cultura, Fnac…) au prix de 8,90 €.

Destination vélo

« Notre ambition est d’offrir à tous les Drômois la possibilité de se déplacer facilement à vélo au quotidien et en toute sécurité, de renforcer les pratiques sportives et de loisirs, et d’inciter les touristes à découvrir à vélo la richesse des paysages et du patrimoine drômois, en lien avec l’ensemble des partenaires » explique Marie-Pierre Mouton Présidente du Conseil départemental.

Investie depuis de nombreuses années dans une politique cycliste ambitieuse, la Drôme est l’un des départements de France les plus actifs et les mieux équipés pour la pratique du vélo. Le Département consacre chaque année 5,5 M€ en faveur de cette politique. Un budget conséquent, reflet de l’importance et de l’attention apportées à ce sujet. Un engagement durable, concrétisé par la mise en oeuvre de nombreux aménagements cyclables et la réalisation de beaux projets. Pour répondre aux besoins et aux attentes de tous, le Département s’est doté d’un schéma directeur cyclable (2015-2020) visant à soutenir et promouvoir tous les usages du vélo. Fruit d’une large concertation, ce plan constitue un véritable projet pour la Drôme et ses territoires.

Le vélo dans la Drôme c’est :