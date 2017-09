Routes - Travaux

Vendredi 15 septembre 2017, Marie Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme et André Gilles, vice-président chargé des routes et de l’agriculture, conseiller départemental de Dieulefit, ont lancé les travaux du contournement routier au sud de Puy Saint-Martin, en présence Michel GILES, maire de la commune. Un investissement de 5,5 M€ financé à 100 % par le Département.

Attendue de longue date, cette déviation de 2 km répond à des objectifs de sécurité et de limitation des nuisances en détournant le trafic du centre-ville (notamment les poids lourds) et d’amélioration des conditions de circulation sur la RD 6, assurant une desserte importante de l’arrière-pays. La mise en service est prévue fin 2018.

« Du nord au sud, le Département consacre en 2017 un budget de plus 35 M€ pour améliorer et sécuriser le réseau routier » a rappelé la Présidente du Conseil Départemental. « Cette politique volontariste d’investissement se poursuivra d’ici 2020, avec la réalisation de grands projets routiers structurants est essentielle pour assurer la sécurité des usagers, l’aménagement des territoires, leur développement économique et touristique ».