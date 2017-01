Route (RD 92N)

Situé à l’entrée ouest de Saint-Paul-lès-Romans, ce nouveau giratoire fait partie intégrante du chantier d’aménagement global de la traverse de la commune (2,6 M€). Il a été réalisé par le Département pour un montant de 361 000 €, avec l’objectif de sécuriser le carrefour, entre la RD 92N (classée route à grande circulation), la RD123b et la route du Maniscey ; et d’abaisser la vitesse des véhicules.

Vendredi 27 janvier 2017, le rond-point a été inauguré par Patrick Labaune, président du Conseil départemental de la Drôme, en présence d'André Gilles, vice-président chargé des routes, d'Aimé Chaléon, conseiller départemental délégué aux routes, de Gérard Lunel, maire de Saint-Paul-lès-Romans et d'élus du territoire.

« En 2017, du nord au sud, le Département va consacrer de plus 35 M€ pour améliorer et sécuriser le réseau routier » a rappelé le Président Labaune. « Cette politique volontariste d’investissement se poursuivra jusqu’en 2020. Ces grands projets routiers structurants sont essentiels pour assurer la sécurité des usagers, l’aménagement des territoires, le développement économique et touristique ».

Réalisés par la commune, les travaux de la traverse (création de cheminements piétons, enfouissement des réseaux, valorisation des espaces verts) sont en cours. Le Département co-finance l’opération à hauteur de 224 078 €.

Le ruban (de gauche à droite) : Pierre Jouvet, conseiller départemental de Saint-Vallier ; Patrick Labaune, président du Conseil départemental de la Drôme ; Emmanuelle Anthoine, vice-présidente et conseillère départementale de la Drôme des collines ; Gérard Lunel, maire de Saint-Paul-lès-Romans ; Karine Guilleminot conseillère départementale de Romans ; Aimé Chaléon, conseiller départemental délégué aux routes ; André Gilles, vice-président chargé des route. © Francis Rey