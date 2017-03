RD 532B/Bouterne

Jeudi 30 mars 2017, lors de la réception des travaux, Patrick Labaune, président du Conseil départemental a expliqué à l’assistance : « Quand Annie Guibert et Hervé Chaboud, conseillers départementaux du canton de Tain, m’ont dit que les crues répétitives de la Bouterne mettaient en péril des habitations et donc des familles, la décision s’est imposée d’elle-même. Et puis la route départementale RD 532B avait été en partie emportée. Le Département se devait d’intervenir ».

Réalisé en co-maîtrise d’ouvrage communauté de communes Arche Agglo et Département, le chantier a consisté à élargir le lit de la Bouterne et à réaliser d’importants aménagements afin de prévenir les augmentations de débit de la rivière et de ses affluents (la Burge et la Ratte) en cas d’intempéries.

Les aménagements réalisés :

talutage de la rive droite de la Bouterne

travaux en rivière (création de seuils)

reconstruction du mur de soutènement de la RD 532B en aval de la confluence avec la Burge

déplacement de la RD 532B et réaménagement du carrefour d’entrée de la zone d’activités commerciales

reprise de l’entonnement de la Burge sur la Bouterne

déplacement d’un bassin d’assainissement pluvial

démolition et reconstruction d’une passerelle piétonne sur la Bouterne

déplacements des réseaux impactés par les travaux

Patricia Brunel-Maillet, vice-présidente du Département en charge de l’environnement, a souligné que la subvention départementale contribuerait, au titre du dispositif rivières, aux futures interventions de l’équipe technique rivière d’Arche Agglo, concernant notamment la végétalisation et l’entretien régulier.

Coordination des travaux : Département de la Drôme

Coût total de l’opération : 1, 2 M€ dont une participation du Département de 469 000 € (39,1 %)

La réception des travaux s’est déroulée en présence de Patrick Labaune, président du Département, Gilbert Bouchet sénateur-maire de Tain, Annie Guibert et Hervé Chaboud, conseillers départementaux du canton de Tain, Frédéric Sausset président d’Arche Agglo, Patricia Brunel-Maillet, vice-présidente du Département en charge de l’environnement, André Arzalier, vice-président d’Arche Agglo en charge des rivières et de nombreux élus du secteurs.