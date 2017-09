Routes – Travaux

1,96 M€, c’est le montant investit par le Département pour améliorer la sécurité de la RD74 au col de Gentil entre la Coucourde et Sauzet et reconstruire le pont sur le Bousserol.

Ces aménagements ont été inaugurés le 15 septembre par Marie Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme et André Gilles, vice-président chargé des routes et de l’agriculture, en présence des maires de Savasse, La Coucourde, Saint-Marcel-lès-Sauzet et Sauzet.

La RD74 supporte un trafic de 3 590 véhicules/jour dont 200 poids lourds dans la descente en courbe du col de Gentil. Les croisements de véhicules étaient devenus problématiques sur cette route étroite ainsi que sur le pont de Bousserole. Des travaux s’imposaient.

Le Département les a réalisés entre novembre 2016 et juin 2017 :