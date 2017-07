Infos travaux voirie

Depuis le 10 juillet, le Département de la Drôme réalise d’importants travaux sur le pont Frédéric Mistral, entre Valence et Guilherand-Granges.

Un chantier en 3 phases

La 1ère phase, réfection des enrobés, des joints de chaussée et des trottoirs, est achevée.

Depuis mardi 25 juillet, il s’agit de décaper et de remettre en peinture les garde-corps et réverbères de l’ouvrage, long de 280 m. Cette 2e phase de chantier va se poursuivre jusqu’à début septembre.

La 3e phase, pause d’une résine étanche antidérapante sur les trottoirs, débutera le 8 septembre. La fin du chantier est prévue pour la mi-novembre.

Organisation de la circulation durant les travaux

Durant la 2e et 3e phases, les travaux se déroulent en journée. 2 voies seront maintenues dans un sens et une voie dans l’autre. Une signalétique appropriée est en place.

Conscient de la gêne occasionnée par ces travaux, mais soucieux de la sécurité de tous, le Conseil départemental de la Drôme remercie les usagers de leur compréhension et les invite, si besoin, à modifier leur itinéraire habituel.

Ces travaux, d’un montant de 720 000 €, sont co-financés à 50% par les Départements de la Drôme et de l’Ardèche.

L’info en + Les derniers travaux de rénovation du pont Mistral datent de 1988 et 1995

Légende photo (© Claire Matras) : André Gilles, vice-président du Conseil départemental chargé des routes, et Aimé Chaléon, conseiller départemental en charge des routes et des déplacements doux, se sont rendus sur le pont Mistral où ils ont pu rencontrer les techniciens et s’assurer du bon déroulé du chantier.