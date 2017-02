Réunion publique - Echangeur dit de Montélier

Le Département de la Drôme va réaliser un nouvel échangeur à Valence, sur la route nationale n°7 (« LACRA »), entre les échangeurs des Couleures et de Chabeuil.

Ce nouvel aménagement routier sera situé au niveau de la RD119 (route de Montélier) à Valence et permettra d’améliorer l’accessibilité du secteur Est de Valence, de Chabeuil et de Montélier. Il bénéficiera aussi bien à l’activité économique du territoire, qu’aux usagers et riverains des principaux axes valentinois.

Ces travaux importants (6 millions d’euros) sont prévus pour 2019.

Afin de présenter le détail de ce projet, et en collaboration avec les Villes de Valence, Chabeuil et Montélier, le Département de la Drôme organise une réunion publique à la Maison de la vie associative 74 route de Montélier à VALENCE le mercredi 8 février 2017 à 18 heures pour les riverains du projet