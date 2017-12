Transports scolaires - Vos contacts changent

La région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) prend en charge les transports scolaires à partir du 1er Janvier 2018. Les numéros de téléphone pour joindre les services de transports scolaires changent.

Le service en charge des transports est maintenant joignable au 04 26 73 33 00

La compétence transport scolaire et interurbain est maintenant exercée par la région AURA et non plus par le département de la Drôme à l'exception du transport des élèves en situation de handicap. Vous pouvez joindre ce service du département au 04 75 79 81 96.

