Salon - Agroalimentaire

Avec 700 établissements (production, transformation) et plus de 9 600 salariés, l'agroalimentaire est la 1ère filière économique de la Drôme. Pour soutenir ce secteur en plein développement et à fort potentiel, le Département a accordé 600 000 € d'aides en 2016.

Du 21 au 25 janvier, la Drôme sera présente au Sirha à Lyon,. Sur le stand du Département, 6 entreprises drômoises seront mises à l’honneur pour présenter leur activité et leurs produits. 31 exposants drômois, soutenus par la politique économique du Département, seront également présents sur le salon.

Savoir-faire, tradition, excellence... avec les entreprises Vignolis, Aix et Terra, Bontout, Drôme Cailles, Père Craquant, La ferme bio Margerie.