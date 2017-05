« Un service rendu aux entreprises du territoire drômois pour les accompagner sur le chemin de l’innovation ». « Un outil efficace pour simplifier la vie des start-up ».

C’est en ces termes que, vendredi 5 mai 2017, Patrick Labaune, président du Département, Alain Guibert, président de la CCI 26 et Laurent Lanfray, vice-président du Conseil départemental chargé du développement économique, de l’emploi et du tourisme, ont présenté le nouveau portail internet archimede-innovation.fr

Né d’un travail collaboratif entre les acteurs de l’innovation drômois, et plus particulièrement entre le Département, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme, le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie Drôme-Ardèche, le Moulin Digital et Digital League, ce site est une mine d’informations. Il permet aux porteurs de projet innovants de la Drôme de se repérer dans les dispositifs existants et d'identifier les structures à même de les accompagner dans leurs démarches : techniques, commerciales, financières, réglementaires, etc.

En ligne depuis mars 2017, il propose deux services :

un moteur de recherche thématique des structures d’accompagnement de l’innovation dans la Drôme ;

l’accès à l’open agenda recensant l’ensemble des manifestations de l’écosystème innovation dans la Drôme.

Associé à ce portail, le Comité Archimède, réunissant les partenaires de l’innovation, a pour mission d’auditionner les porteurs de projets / idées innovants afin de leur proposer un accompagnement global ou de les orienter vers d’autres structures ad hoc.

Le Conseil départemental de la Drôme a investi 15 000 € pour la création du site Archimède.