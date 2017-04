A l’occasion du lancement des espaces « Héméra » et « Alvéole », jouxtant la plate-forme de recherche en écotoxicologie et toxicologie environnementale de Rovaltain, Patrick Labaune a dévoilé une plaque au nom de Gabriel Bianchéri (1943-2010).

D’une capacité d’accueil de 286 places, le nouvel amphithéâtre « Gabriel Bianchéri » fait partie de l’espace événementiel « Héméra », qui jouxte les bâtiments de la plate-forme de recherche en écotoxicologie et toxicologie environnementale de Rovaltain. La présentation des lieux s’est déroulée vendredi 31 mars 2017 et à cette occasion, Patrick Labaune, président du Département et député de la Drôme, a dévoilé une plaque en souvenir de l’ancien député-maire d’Hauterives, ancien conseiller général et régional (décédé en 2010) qui fut l’une des chevilles ouvrières de l’aménagement de la zone de Rovaltain et du projet Ecotox.

D’une surface totale de 7 000 m2, ce bâtiment à vocation tertiaire a été construit par Drôme Aménagement Habitat. Le chantier a mobilisé une trentaine d’entreprises dont 18 PME de Drôme et d’Ardèche. Le Département y a investi (en tenant compte de la subvention de la Région) 10 M€.

Mylène et David Frauciel, représentant la société « Lac Evénements » et par ailleurs exploitants du Palais des congrès Sud Rhône-Alpes de Châteauneuf-sur-Isère, assureront la gestion de la partie « Héméra » : accueil de séminaires d’entreprises ou de colloques professionnels, expositions, conférences, etc. Les bureaux de la partie « Alvéole » sont en cours de commercialisation. Parmi les premiers locataires annoncés : la société Rovaltain Research Company (RRCo)et la fondation de coopération scientifique Rovaltain.

Légende photo : Patrick Labaune a dévoilé une plaque au nom de Gabriel Bianchéri (1943-2010) en présence de membres de la famille de l’ancien député-maire d’Hauterives, de Didier Guillaume sénateur de la Drôme, d'Aurélien Esprit président de DAH et de Jean-Claude Ricomard PDG de RRCo