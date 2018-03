Prix 2017 de l’embellissement des communes drômoises

Catherine AUTAJON, Conseillère départementale, Présidente de la Commission « Embellissement et cadre de vie », a accueilli à l’occasion d’une réception à l’Hôtel du Département le 9 mars 2018, les lauréats du prix de l’embellissement des communes de la Drôme.

Chaque année, cette manifestation est l’occasion de féliciter les communes engagées dans des actions d’embellissement et/ou dans le label « Villes et Villages fleuris ». Les résultats obtenus sont le fruit des efforts et de la passion de tous les acteurs, élus municipaux, agents, bénévoles, qui s’emploient tout au long de l’année à embellir leur commune et contribuent à renforcer l’image du Département. Le jury départemental, composé de 14 membres (élus et techniciens des espaces verts des communes) s’est joint à Catherine AUTAJON pour féliciter les 32 communes labellisées 1,2,3 ou 4 fleurs, ainsi que tous les participants (communes et particuliers) dont les efforts d’embellissement ont été appréciés par le jury.

Nouveauté 2017 : une 1ère fleur pour les communes de Roussas et Saint-Laurent-en-Royans L’attribution de cette première « Fleur » récompense la politique menée par ces 2 communes notamment en faveur de la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, des modes de consommation, de gestion et de production responsables.

Palmarès des communes drômoises :