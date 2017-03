Etudes, loisirs, emploi, santé, logement, initiatives…. De l’info fiable, gratuite et pratique pour les 13-30 réunie en un seul site internet, c’est l’objectif du Département de la Drôme et de ses partenaires pour rester connecter avec la jeunesse.

Quelques mois après le lancement du Conseil départemental des jeunes, le Département de la Drôme affiche la deuxième grande action de son plan Ambition jeunesse : ardeche-drome.info-jeunes.fr (nouvelle fenêtre)

Un portail pour les 13 – 30 ans, en recherche d’informations les concernant. Au menu :

Études, formation

Emploi, mobilité

Santé, environnement

Logement vie pratique

Culture, loisirs

Engagement, initiative

Europe-international

Consultable sur smartphone et tablette, ce site offre une navigation simple, des informations fiables et gratuites, une présentation des dispositifs disponibles dans le département et des contacts pour obtenir plus d’infos. Un site destiné aux jeunes, mais aussi à leurs familles et aux acteurs éducatifs de la jeunesse.