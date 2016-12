Installation du premier Conseil départemental des jeunes de la Drôme

Nous voulons faire de vous des citoyens éclairés, construire un projet avec et pour vous.

Ce lundi 5 décembre 2016 sera à marquer d’une pierre blanche pour les 30 collégiens de la Drôme élus pour un an au premier Conseil départemental jeunes ( CDJ ).

Accueillis par le Président du Département, entouré d’Emmanuelle Anthoine, vice-présidente chargée de l’éducation, de Karim Oumeddour, conseiller au sport et à la jeunesse, et de l’ensemble des conseillers départementaux, les jeunes conseiller ont pris place dans l'hémicycle réservé aux séances de l'Assemblée.

Succédant aux mots de bienvenue de Patrick Labaune, Karim Oumeddour a rappelé que « cette assemblée de collégiens drômois élus par leurs camarades est une première dans la Drôme. Elle se veut être un lieu de réflexion, de discussion, de découverte et d’apprentissage à la citoyenneté et à la démocratie locale, un véritable point d’appui aux réflexions que nous menons dans le programme Ambition jeunes porté par le Département. Nous voulons faire de vous des citoyens éclairés, construire un projet avec et pour vous ».

Dans une atmosphère conviviale, les conseillers départementaux se sont prêtés au jeu des questions-réponses avec leurs jeunes homologues. A l’interrogation d’Amélie du collège Saint-Michel de Pierrelatte sur les motivations à être conseiller, petits et grands se sont reconnus dans la volonté à améliorer le quotidien des concitoyens. La journée s'est poursuivie par une visite de l’Hôtel du Département.

Deux autres séances rassembleront ces jeunes élus pour des séances de travail autour du décryptage de l'information et des médias, du sport, de la protection de l'enfance, des collèges et des transports.