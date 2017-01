Le Département investit afin que les collégiens drômois aient accès aux nouveaux outils de la pédagogie numérique.

2,5M€ sont engagés cette année par la Drôme pour augmenter le débit internet de 25 collèges publics du Département. Cette 2e tranche de travaux lancée début janvier reliera l’ensemble des collèges du la Drôme d’ici la fin juin 2017 à la fibre optique. Ce chantier permettra une connexion internet optimisée favorisant l’usage des appareils mobiles dans les programmes pédagogiques.

Chaque année, le Département finance 1,2M€ consacrés au déploiement du numérique dans les collèges :

1 000 tablettes numériques réparties sur 24 collèges dans le cadre de classes mobiles,

800 tablettes individuelles remises aux classes de 5e de 8 collèges du Département.

Le plan Collège numérique c’est également :

3 500 postes informatiques répartis sur 30 collèges, 1

6 imprimantes 3D dans 16 collèges bénéficiant d’un accompagnement et de formations dispensés par le 8 Fablab de Crest,

1 000 vidéoprojecteurs pour l’ensemble des collèges drômois,

et plus d’une centaine de serveurs dont la maintenance est assurée par les techniciens du Département.

C’est aussi l’expérimentation de mobiliers mobiles pour certaines salles de classes facilitant la pédagogie collaborative, la classe inversée et l’usage du numérique.

« Permettre l’appropriation par les collégiens des outils numériques, favoriser l’accès à la connaissance, intégrer une société de plus en plus connectée est l’enjeu du plan Collège numérique. Les investissements du Département de la Drôme sont à la hauteur de ces enjeux » a insisté Patrick Labaune, Président du Conseil départemental, lors de la présentation du plan Collège numérique, ce vendredi 20 janvier. Emmanuelle Anthoine, vice-présidente chargée de l’éducation, Christian Morin, vice-président chargé des bâtiments et des transports et Nathalie Helmer, conseillère départementale chargée du numérique ont présenté le détail de ce programme.