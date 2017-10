« L’éducation est une priorité pour notre équipe. Nous voulons assurer de bonnes conditions d’apprentissage grâce à des bâtiments agréables et rénovés, des équipements de pointe et une qualité de restauration exemplaire. Le Département accompagne aussi les jeunes dans la pratique du sport, la culture, la sensibilisation à leur environnement, à la santé, à ce qui participe à construire leur avenir, notre avenir ».

Lundi 16 octobre 2017, Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental et Véronique Pugeat, vice-présidente chargée de l’éducation et de l’enseignement supérieur ont présenté le budget consacré à la vie des collégiens pour l’année scolaire 2017-2018.

25 501 collégiens ont fait leur rentrée au collège : 19 083 dans les 37 établissements publics et 6 418 dans 14 collèges privés. Ils ont été accueillis par 400 agents départementaux qui assurent au quotidien la restauration, l’hébergement, l’entretien…

Mettre à disposition des outils performants (collège_numérique@26), proposer de nouvelles activités pédagogiques, entretenir les bâtiments, entre autres, requièrent des moyens financiers importants. C’est le choix du Département qui consacre 53,12 M€ au financement des collèges drômois :

15,70 M€ dédiés aux investissements : bâtiments, équipements, matériels informatiques…

37,42 M€ destinés au fonctionnement : attribution d’une dotation globale annuelle qui permet de financer les dépenses courantes à la charge des collèges : eau, gaz, électricité, maintenance des équipements, entretien des bâtiments, dépenses de vie scolaire.

A noter qu’une une aide spécifique de 1 600 € a été attribuée au collège Marcelle Rivier de Beaumont-lès-Valence pour l’ouverture d’une classe ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap).

A partir de cette année, le Département modifie et simplifie les modalités pour la pratique de l’éducation physique et sportive. Les élus ont voté une dotation spécifique de 1,4 M€ qui permettra aux collèges de financer les frais liés aux locations d’équipements sportifs et aux transports.