e-pédagogie

Pour préparer au mieux les collégiens à une société de plus en plus connectée, le Département vient de déployer plus de 600 nouvelles tablettes numériques individuelles, en plus des 1 000 déjà réparties dans les collèges drômois.

Le collège Marc Seignobos de Chabeuil est l’un des trois établissements retenus pour bénéficier de ces tablettes que les élèves de 5e. pourront utiliser à leur domicile. La distribution de ces outils pédagogiques s’est déroulée ce vendredi 9 décembre 2016, en présence d’Emmanuelle Anthoine, vice-présidente chargée de l’éducation. Un dispositif mis en oeuvre par le Département et financé à 50% Conseil départemental/Etat.

Sont également concernées par cette expérimentation, les classes de 5e des collèges Ernest Chalamel à Dieulefit et Saint-Michel à Pierrelatte.