Les collégiens de la Drôme font leur battle conte

Il était une fois... 6 classes de collèges de la Drôme (Loriol, La Chapelle-en-Vercors, Bourg de Péage, Saint-Donat, Saint-Vallier, Cléon d’Andran et Pierrelatte) venues s’affronter pour une "battle conte" sur la scène de la salle Maurice Pic, jeudi 16 mars 2017, à l’Hôtel du Département.

Initiée par la Médiathèque départementale de la Drôme, cette "battle" vient clôturer la classe conte entreprise en janvier à raison de 6 séances de travail de 2h. Sous la houlette d’un collectif de 3 conteuses, Agnès Dauban, Carole Jeoffrin et Gabriella Da Siquiera, les collégiens de 6e ont pu comprendre les mécanismes du conte et sont arrivés à se projeter, avec une surprenante aisance, dans leur imaginaire. Par des techniques aussi ludiques qu’efficaces, les élèves ont élaboré en direct, l’histoire hilarante d’un clochard vagabond et de son perroquet partis à la recherche d’une carotte-couteau sacrée, ultime Graal permettant de faire pousser les ailes de Coco le perroquet.

Pratiquées initialement dans le domaine du hip-hop, les "battles" touchent aujourd’hui de nombreux courants artistiques. Le conte ne fait pas exception. La Médiathèque départementale de la Drôme, service de lecture publique, favorise le développement et les pratiques de la lecture. Elle s’est emparée de la technique du conte pour mener à bien ses missions.