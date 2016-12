Lundi 12 décembre a eu lieu la remise des prix du défi culinaire « Cuisine d’ici, défi gastronomique éco-responsable » organisé par le Conseil départemental et l’ADIL avec les chefs cuisiniers des collèges publics drômois au lycée hôtelier de Tain l'Hermitage.

Réservée aux chefs cuisiniers des collèges publics drômois et parrainée par Jacques Bertrand (restaurant Les Cèdres ** à Granges-les-Beaumont), cette opération avait pour objectif d’expérimenter pour les restaurants scolaires des recettes à base de produits locaux en accord avec une alimentation plus saine, sobre en énergie et en gaz à effet de serre.

Chaque équipe devait cuisiner un repas de fête (1 plat + 1 dessert) en tenant compte des critères suivants : l’impact CO² des ingrédients et de leur transport depuis le lieu de production, le prix de l’assiette, le plaisir gustatif et visuel ainsi que l’accord mets et vins. L’ADIL Information Energie assistait les équipes sur le volet « impact environnemental ».

Les plats étaient soumis à la dégustation de trois jurys (professionnels, presse, élèves).

L'équipe composé de Alexandre Lagier, Chef de cuisine au collège du Pays de l'Herbasse à St Donat sur l'Herbasse et Damien Brun, Maison de l'enfance a remporté le défi avec le plat "Truite du Vercors rôtie, surprise de légumes d'hiver et son émulsion de Blanc de Noir" et le dessert "Parfait glacé de poire et mi-cuit chocolat Guanaja".

"Chaque jour, ces chefs cuisiniers préparent les repas de nos collégiens avec la même passion et la même exigence de qualité", a souligné Emmanuelle Anthoine, vice-présidente chargée de l'Education. "C'est grâce à leur implication et à leur professionnalisme que les élèves peuvent savourer des repas équilibrés à base de produits locaux et de saison ". Puis de chaleureusement remercier le chef Jacques Bertrand (les Cèdres**) pour son implication dans l'organisation de ce défi.

Un grand merci a tous les Chefs étoilés qui ont participé à ce défi :