Aide aux territoires et santé

Lundi 6 février 2017, Patrick Labaune, président du Conseil départemental de la Drôme a précisé le cadre de l’aide départementale prévue pour la rénovation de l’Ehpad de Buis-les-Baronnies (119 lits).

« Plus que jamais, le Département affirme au quotidien sa solidarité avec les territoires ruraux et leurs habitants. L’Ehpad de Buis-les-Baronnies a besoin d’être rénové et modernisé, c’est indéniable. Nous allons y consacrer 1,365 M€ . Il s’agit d’un budget conséquent, sur lequel l’Agence régionale de santé devrait d’ailleurs aligner sa participation. Je trouve le projet architectural de l’ ARS un peu trop imposant au niveau de la cuisine et de la blanchisserie. Il faudrait le retravailler. J’ai également proposé que Drôme Aménagement Habitat (DAH), le bailleur social du Département, suive le dossier. Mais cette éventualité ne semble pas satisfaire les élus locaux.

Quant aux 4 M€ évoqués par certains et soi-disant promis par la précédente équipe départementale… nous n’avons trouvé nulle part (et à l’ ARS non plus) trace d’un tel engagement, écrit ou oral… Même si je comprends que des élus défendent leur territoire, la vérité des faits doit être respectée ».

Le Président Labaune a ensuite rappelé la participation 190 700 € du Département à la construction de la future maison de santé pluridisciplinaire de Buis-les-Baronnies, soit 25% du coût global (762 800 €). Un plan départemental de lutte contra la désertification médicale est également en préparation.

Précision : le centre hospitalier de Buis-les-Baronnies, qui lui aussi doit être réhabilité, n’entre pas dans les compétences des aides départementales