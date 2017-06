Jour de Fête au parc de Lorient

Le parc de Lorient, classé Espace Naturel Sensible, est une propriété de 17 ha du Département de la Drôme. Il a fait l'objet d'un réaménagement important entre 2015 et 2017 avec des aménagements artistiques étonnants réalisés par le collectif Dérive et, en parallèle, une restructuration des espaces visant l’amélioration du confort de nombreux usages avec l'agence Base Paysage.

Jour de fête le dimanche 25 juin de 14h à 18h

Dimanche 25 juin, pour fêter la fin de cette belle étape de la vie du parc, venez à la rencontre des artistes de cirque, tentez l’équilibre sur un fil ou le jonglage, découvrez la faune et la flore du parc et ouvrez vos yeux et vos oreilles au cours d’un parcours semé d’interventions musicales et poétiques.

14h à 17h : ateliers cirque & slack encadrés par la Compagnie Cirque Autour - découverte de la slack avec l'association Ekilibre

16h : parcours artistique : Tour du parc pour une visite poétique des œuvres, accompagnée par Daniel Mille à l’accordéon et Stéphane Chausse à la clarinette.

17h30 : Les oiseaux - Spectacle performance par la Compagnie Cirque Autour

14h-18h : Au détour d'un chemin vous croiserez aussi l’ami Tantôt, une marionnette à taille humaine curieuse et attachante, venue rencontrer le parc et ses habitants jusqu’à produire quelques courts métrages…

Une restauration sera proposée tout au long de l’après-midi.

Programme de la journée

Informations plus détaillées sur le blog http://anima-motrix.blogspot.fr