Passe à poisson à Mirabel et Blacons

Patrick Labaune, Président du Conseil Départemental, et Karim Oummedour, Conseiller départemental chargé du sport et de la jeunesse, ont inauguré ce matin, vendredi 3 février, les travaux d’aménagement de la passe à poissons et d’un chenal à canoës au seuil du pont du Batelier.

Ces travaux ont consisté à abaisser le seuil existant de 0,50 m, à créer une passe à poissons pour faciliter la circulation piscicole, et un chenal à canoës pour les embarcations lors des débits inférieurs à 20 m3/seconde.

A l’occasion de ces aménagements le radier de l’ouvrage a également été renforcé. Une signalétique spécifique a été mis en place pour l’usage des canoës.

L’opération, sous maîtrise d’ouvrage départementale, s’élève à 680 000 € TTC et a été financée par le Département et l’Agence de l’eau.