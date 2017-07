La cérémonie de remise officielle des diplômes aux lauréats de la Drôme du Concours général agricole 2017 s’est déroulé ce lundi 10 juillet au Département de la Drôme.

« Une fois encore, la générosité du terroir drômois alliée aux savoir-faire de nos producteurs ont fait moisson de médailles : vins, liqueurs, bière, charcuterie fermière, huile d’olive et tapenades, fromage. L’exigence et l’excellence sont à la source de la production agricole drômoise. Le fait est avéré, connu et reconnu. Et cette année encore le jury l’a confirmé avec l’attribution de 133 médailles et …. d’un prix d’excellence pour le domaine Maillefaud de Barsac, dans le Diois ».

C'est par ces mots que Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, entourée d’André Gilles, vice-président chargé de l’agriculture et de nombreux élus départementaux, a accueilli et félicité les producteurs drômois lauréats des médailles du Concours général agricole décernées dans le cadre du Salon de l’agriculture 2017.

Des médailles d’or, d’argent et de bronze, gages de référence et de qualité pour des consommateurs de plus en plus attentifs à la provenance et au mode de production des produits achetés.

Palmarès 2017

133 médailles drômoises dont 116 pour les vins et 17 pour les autres produits

Prix d’excellence pour le domaine Maillefaud (Barsac, Diois)

