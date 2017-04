86 exploitations drômoises participeront à la 25e édition, les 29 et 30 avril prochains. Au programme : 10 circuits à découvrir en famille et de nombreux produits locaux à déguster.

Promouvoir les produits drômois et valoriser ceux qui les travaillent. C’est l’objectif de La Drôme de ferme en ferme, organisée par la fédération des Civam avec le fidèle soutien du Département.

D’année en année, le succès de l’opération se confirme avec toujours plus de fermes participantes et de visiteurs. Les 29 et 30 avril prochains, plus de 110 000 personnes sont attendues dans 86 fermes drômoises. Confirmation du lien, de la confiance et de la proximité bien établis entre les consommateurs et les producteurs locaux.

Cette 25ème édition sera dédiée aux enfants, les consommateurs de demain. Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur le partenariat entre le Département de la Drôme et les CIVAM autour de l’action éducative « Du territoire à l’assiette ». Dans ce cadre, plusieurs classes de collégiens peuvent chaque année découvrir l’agriculture drômoise et ses producteurs.

« Convaincu que De Ferme en Ferme est une formidable opportunité pour le territoire ainsi qu’une très belle vitrine pour les agriculteurs drômois, nous réaffirmons cette année encore notre soutien à l’opération » souligne Patrick Labaune, Président du Conseil départemental. « La participation du Département pour l’organisation de l’événement est de 25 000 € en 2017. Gageons que cette nouvelle édition sera encore une grande et belle réussite ».

Retrouver le programme de Ferme en Ferme sur le site de CIvam Drôme

Légende photo : mardi 11 avril, c’est chez Marie et Pascal Grussenmayer (La Ferme de l’autruche, Livron) que Christel Quaillet, présidente des Civam Drôme, a présenté l’édition de Ferme en ferme 2017 en présence de Patrick Labaune, Président du Conseil départemental et Député de la Drôme, André Gilles, vice-président chargé de l’agriculture et Françoise Chazal, conseillère départementale de Loriol.