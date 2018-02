Fier de l’excellence de son terroir, de ses agriculteurs et de leurs savoir-faire, le Département s’installe une nouvelle fois dans « La plus grande ferme de France » pour promouvoir une Drôme gourmande et innovante.

C’est « le » rendez-vous de l’année. Du 24 février au 4 mars 2018, le Salon international de l’agriculture (Paris) accueillera des milliers de visiteurs. Une vitrine exceptionnelle pour les produits drômois, mais aussi producteurs, transformateurs, chefs étoilés, cuisiniers des collèges, viticulteurs et cavistes… Tous seront là, sur le stand du Département (pavillon 4, allée A, stand 2) pour partager leurs passions et faire découvrir leurs productions.

Au programme : des secrets culinaires, des dégustations gourmandes, des ateliers et animations thématiques à ne pas manquer !

Autour du Département, le stand de la Drôme cultive l’esprit d’équipe en rassemblant la Chambre d’Agriculture, l’Agence de développement touristique, les syndicats professionnels et bien sûr les acteurs locaux, qui portent ensemble l’excellence des produits drômois – lavande, olives, truffe, fruits, vins, fromages… – reconnus au niveau national.

#SIADrôme