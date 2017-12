Accompagner les publics dans la transition du numérique, notamment celle liée à l’insertion et à l’emploi est tout l’enjeu des Journées travail social et numérique organisées par le Département de la Drôme les 12, 13 et 14 décembre, à destination des travailleurs sociaux et référents insertion du territoire.

Trois jours d’échange et de présentation des formations, outils et acteurs du numérique existants en Drôme pour aiguiller la centaine de professionnels attendue chaque jour, dans les réponses à apporter aux usagers en matière d’emploi, de formation aux métiers du numérique, aux nouveaux modes de recrutement comme aux besoins en initiation aux usages et outils du numérique. Un espace dédié à la rencontre des acteurs du numérique avec notamment la présentation des nouveaux métiers liés au numérique et de la future école de codage par le Moulin digital et Ardèche-Drôme numérique (ADN).

Proposées par le service développement économique et insertion, la direction des territoires d'action sociale et la mission développement numérique du Département de la Drôme, en collaboration avec la coordination des espaces de médiation numérique, ces journées devraient permettrent de sensibiliser les acteurs sociaux et de l’insertion afin qu’ils créent des liens collaboratifs avec les lieux de médiation numérique (tiers-lieux, espace public numérique…), qu’ils accompagnent les usagers dans les démarches administratives en ligne ou qu’ils soutiennent les personnes en difficulté en tirant partie des atouts du numérique.

Une initiative d’accompagnement des publics dans leur appropriation au numérique qui vient en réponse à l’adoption par le Département, en novembre dernier, de sa stratégie numérique 2017/2020 qui tend à accompagner aux nouveaux modes de fonctionnement qui va toucher tous les domaines de la vie quotidienne.