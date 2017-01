Regroupement des CMS de Pierrelatte et Donzère

A partir du 12 janvier, l'équipe du centre médico-social de Donzère est regroupée avec celle du centre médico-social de Pierrelatte. Celui-ci devient le centre médico-social de Pierrelatte-Donzère.

Ses coordonnées :

Centre médico-social de Pierrelatte-Donzère

4 bis avenue Maréchal Leclerc de Hautecloque

26 700 Pierrelatte

04 75 96 86 86

Une antenne est néanmoins conservée à Donzère, dans les mêmes locaux, 2 place Françoise Dolto, et permettra de recevoir le public, sur rendez-vous uniquement, les lundi, mercredi et jeudi.

Attention : le numéro de téléphone change et devient le même que celui de Pierrelatte.

Les usagers de Donzère pourront être reçus indifféremment, à Donzère ou Pierrelatte. Les usagers reçus à Donzère le seront uniquement sur rendez-vous.